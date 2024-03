F‑35A zyskał nową możliwość. Może przenosić broń ostateczną

Oznacza to, że już niektóre samoloty F-35A są zdolne do przenoszenia bomb B61-12, co jest wydarzeniem historycznym. F-35A jest pierwszym samolotem piątej generacji, który przeszedł tę certyfikację, oraz pierwszą maszyną, która uzyskała ten status od lat 90. XX wieku. Jest to efekt ponad 10-letnich intensywnych wysiłków 16 podmiotów rządowych i prywatnych działających w przemyśle jądrowym.