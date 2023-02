Sojusznik Rosji zmienia kierunek. Chcą kupić samoloty Rafale, a nie MiG-29

Sankcje Zachodu sprawiają, że zakup sprzętu wojskowego od Rosji stał się w praktyce niemożliwy bez pociągania za sobą konsekwencji ekonomicznych. Obecnie Serbia użytkuje 11 myśliwców MiG-29, a planowała od Rosji pozyskać dodatkowe sześć sztuk. Teraz Serbowie patrzą w stronę Francuzów, którzy w przeciwieństwie np. do USA nie wymagają zmiany polityki zakupowej państwa, przez co zdobyli sporą część globalnego rynku uzbrojenia.

Efekt prac odbył swój dziewiczy lot 4 czerwca 1986, a do służby w Aéronavale (lotnictwo marynarki wojennej) wszedł dopiero w 2001 roku, a parę lat później trafił do Armée de l'Air et de l'Espace gdzie zastępował samoloty Mirage 2000. Ta zwłoka w przyjęciu do służby wynikała z końca zomnej wojny i ograniczeń budżetowych, gdzie po upadku bloku wschodniego priorytetem francuskiego MON były operacje pokojowe i stabilizacyjne głównie w Afryce.