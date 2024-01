Niemcy wybrały jak Polska? Luftwaffe chce potężnych pocisków Brimstone

Jak wskazuje Janes powołując się dokumenty budżetowe Bundeswehry opublikowane przez Der Spiegel Niemcy chcą pozyskać 276 pociski przeciwpancerne Brimstone, który miałyby zostać zintegrowane z samolotami wielozadaniowymi Eurofighter Typhoon . Oznacza to więc dołączenie do programu integracji tych pocisków prowadzonego przez Wielką Brytanię i Hiszpanię.

Pociski Brimstone będące dziełem koncernu MBDA początkowo powstałe w latach 90. XX wieku jako modyfikacja amerykańskich pocisków AGM-114 Hellfire przystosowana do odpalania z szybko poruszających się samolotów. W efekcie powstał pocisk o zasięgu 20 km zdolny do przepalenia ponad 700 mm stali pancernej.

Jednakże na przestrzeni lat pocisk ulepszano i produkowana od 2014 r. druga wersja już jest dużo bardziej zaawansowana. Ten wariant poza dwukrotnie zwiększonym zasięgiem do ponad 40 km, dużo mocniejszą głowicą zdolną wedle przedstawicieli MBDA poradzić sobie z każdym czołgiem na rynku charakteryzuje się też głowicą naprowadzającą z dwoma sposobami naprowadzania wspartymi kombinacją nawigacji satelitarnej i inercyjnej.

Pocisk może naprowadzać się na cel za pomocą wiązki lasera niemożliwej do zakłócenia i umożliwiającej zwalczanie celów ze słabą sygnaturą radiolokacyjną. Drugą opcją jest wykorzystanie wiązki lasera jako wsparcia dla pokładowego radaru przydatne w zwalczaniu ruchomych celów w środowisku silnego oddziaływania systemów walki elektronicznej. Zapewnia to fantastyczną precyzję, która wedle producenta w warunkach bojowych sięga aż do 98,7 proc.