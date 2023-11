Partner Rosji zrywa współpracę z Moskwą. Woli maszyny z Zachodu

Warto zaznaczyć, że jest to bardzo nagły zwrot w polityce zakupowej, ponieważ jeszcze w 2021 r. Uzbekistan miał otrzymać z Rosji nieznaną liczbę nowych Su-30SM. Całkiem możliwe, że uzbeckie wnioski z eksploatacji są podobne do innych użytkowników od lat krytykujących rosyjskie zaopatrzenie w części zamienne, które w wyniku sankcji nałożonych przez Zachód w odpowiedzi za wojnę w Ukrainie zapewne jeszcze pogorszyły jakość usług.

Francuski Rafale to obecne jeden z najlepszych samolotów wojskowych świata i jedyny zachodni samolot niepodpadający pod amerykańskie regulacje ITAR (International Traffic in Arms Regulations) . Te umożliwiają Amerykanom zablokowanie uzbrojenia wykorzystującego nawet pojedyncze amerykańskie komponenty do państw, jakie amerykański Departament Stanu uzna za zagrożenie dla bezpieczeństwa lub interesów USA.

Rafale to dwusilnikowa maszyna oparta na wykorzystaniu skrzydła typu delta z usterzeniem kaczki zapewniającym wyśmienite właściwości manewrowe zarówno przy niskich, jak i naddźwiękowych prędkościach. Francuzi w przeciwieństwie do konkurencyjnego Eurofightera od samego początku zaprojektowali Rafale jako maszynę wielozadaniową zdolna do wywalczenia przewagi w powietrzu, bombardowania celów lądowych lub do przeprowadzania ataku nuklearnego.