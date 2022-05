Czy smartfon sprawi, że nasze życie będzie bardziej komfortowe… Sprawdzamy!

W nasze ręce wpadła Motorola Edge 30 pro. To nowoczesny smartfon, który posiada praktycznie wszystko to, czego oczekujemy od takiego urządzenia. Dobre podzespoły i świetna wydajność, aparaty do robienia rewelacyjnych zdjęć (w tym makro), wsparcie sztucznej inteligencji, a nawet głośniki z technologią Dolby Atmos i błyskawiczne ładowanie baterii. Na papierze wszystko wygląda imponująco, ale dla nas to za mało. W naszym materiale wideo postanowiliśmy sprawdzić, czy to urządzenie może także ułatwić nam codzienne funkcjonowanie i poprawić komfort naszego życia.