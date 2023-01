Czołgi zdobyczne oraz pomoc Zachodu. Przewyższa straty Ukraińców

Są to bolesne straty, ale Ukraińcy zdołali pozyskać na Rosjanach aż 546 czołgów , które później w zależności od stanu zostały przyjęte do uzbrojenia Sił Zbrojny Ukrainy (SZU) jak np. najnowsze rosyjskie czołgi T-90A / M , T-80BWM , T-72B3 /M lub służą jako źródło części zamiennych.

Do Ukrainy trafiły też nowsze konstrukcje typu polskich PT-91 Twardy, a w ostatnich tygodniach skrystalizowały się decyzje o przekazaniu czołgów Challenger 2, M1A2 Abrams oraz Leopard 2 z Europy bądź Kanady. To jeszcze nie koniec, ponieważ do tego grona może wkrótce dołączyć Francja z czołgami Leclerc. Warto jednak zaznaczyć, że zanim one trafią na front, to minie jeszcze parę miesięcy.