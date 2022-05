Najlepsze ukraińskie czołgi na froncie. T-84 Opłot

Czołgi T-84 Opłot są najbardziej zaawansowanym dziełem charkowskich zakładów im. Małyszewa polegającym na całkowitej eliminacji rosyjskich komponentów na rzecz ukraińskich. Wymieniony został silnik na sześciocylindrowego diesla o mocy 1200 KM, zastosowano, lokalną armatę KBA-3 kal. 125 mm, system kierowania ogniem z kamerą termowizyjną od Thalesa oraz nową spawaną wieżę. Ponadto co ważne jest to jedyny czołg rosyjskiego rodowodu, gdzie mimo zastosowania automatu ładowania amunicja jest odseparowana od załogi.

Niestety Ukraińskie ERA jest z kolei dużo cięższe w porównaniu do rosyjskiego, toteż nie ma co się dziwić, że masa czołgu T-84 Opłot to około 51 ton wobec 47 ton dla najnowszej wersji T-90M Proryw-3. Ukraińcy zastosowali też na tym czołgu system ochrony aktywnej "Zasłon" mający detonować nadlatujące pociski w locie z dala od pancerza. Ponadto taj jak pisał Łukasz Michalik, Ukraina wykorzystuje też pewną liczbę czołgów T-80UD zmodernizowanych do wersji T-84U. Te w przeciwieństwie do Opłota nie mają magazynu amunicji oddzielonego od załogi.