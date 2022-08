Ukraińska pomysłowość nie zna granic. Niecodzienne użycie kostek ERA

Tym razem do sieci trafiły zdjęcia z wykorzystania ładunków wybuchowych znajdujących się w kostkach pancerza reaktywnego do wysadzania niewybuchów. Ukraińscy saperzy wykorzystują ładunki kumulacyjne z kostek ERA KhSChKV-34 znanego jako "Nóż". Te najprawdopodobniej zostały odzyskane z nienadającego się do naprawy czołgu T-64BM,o których pisał Lukasz Michalik.