Ukraińskie T-64BW jako artyleria. Wystarczy smartfon i dron

W sieci pojawiło się już kilka przypadków wykorzystania czołgów w roli artylerii, ale dotychczas żaden nie zniszczył celu na dystansie 10600 metrów. Na poniższym nagraniu mamy zniszczony opuszczony przez Rosjan czołg. Ukraińcy oddali do niego 20 strzałów pociskami odłamkowo-burzącymi.

Można zakładać, że komuś chciało się z jakąś aplikacją zintegrować tabelę balistyczną pocisków pokroju 3VOF36 HE-FRAG. Te w teorii pozwalają na rażenie celów na dystansie do 12100 metrów przy kącie podniesienia działa wynoszącym 22 stopnie lub 10 km przy kącie poniesienia działa wynoszącym 14 stopni. Czołgi T-64BW mogą maksymalnie podnieść działo do maksymalnie 14 stopni, więc powyższy czołg mógł też stać na małym nasypie.

Czołgowe pociski 3VOF36 HE-FRAG są zabójcze dla lekkich pojazdów pokroju BTR lub BMP/BMD, ale mogą nawet wyeliminować z walki czołg. Co prawda pocisk odłamkowo-burzący nie przebije pancerza, ale zniszczy wszystkie peryskopy, optoelektronikę i być może ogłuszy załogę. Jak wspomniał w rozmowie z nami były wojskowy, może też dojść do uszkodzenia systemu obrotu wieży, silnika i zablokowania włazów załogi. W skrócie czołg nie nadaje się do dalszej walki bez poważnego remontu.