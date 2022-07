Twarde już w Ukrainie. To czołgi przekazane przez Polskę

Płatek nie podał konkretnej liczby czołgów wysłanych Ukrainie, ale podkreślił ich wysoką jakość. "Luka po ponad 200 czołgach T-72, luka po pewnej ilości czołgów PT-91, tu nie mogę mówić ile, zostanie wypełniona w pełni, a nawet z nawiązką, ponieważ są to czołgi dużo wyższego poziomu jakości " – powiedział. Przyjrzyjmy się bliżej tym konstrukcjom.

PT-91 Twardy to przeprowadzona przez Polskę głęboka modernizacja radzieckich czołgów T-72, które pozostały w naszym kraju po rozpadzie Układu Warszawskiego. Unowocześnianie tych konstrukcji rozpoczęło się w latach 90.

W PT-91 Twardy zastosowano parę rodzimych rozwiązań , m.in. polski pancerz reaktywny ERAWA oraz system kierowania ogniem Drawa, za który odpowiada Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie. Konstrukcja została też wyposażona w kamerę termowizyjną II generacji KLW-1 Asteria. Radziecki silnik B-46 o mocy 780 KM zastąpiono silnikiem S-12U produkcji krajowej (jego moc to 850 KM).

Twardy jest obsługiwany przez trzyosobową załogę. Masa czołgu to blisko 46 t. Konstrukcja ma 10,3 m długości, 3,72 m szerokości i 2,19 m wysokości. Po utwardzonej drodze pojazd rozwija prędkość do 60 km/h, a w terenie – do 45 km/h. Przy zastosowaniu dodatkowych zbiorników paliwa zasięg maszyny wynosi 560 km.