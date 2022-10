Rosja sięga po antyczne T-62. Tymczasem Ukraina wprowadza do służby T-90A

Czołg T-90 wbrew pozorom nie był całkowicie nową konstrukcją. Jest to głęboka modernizacja modelu T-72B z inną nazwą, mającą sugerować "coś nowszego". Wprowadzono je do służby w latach 90. XX wieku, ale "90" to tylko zagrywka psychologiczna. Zmiana nazwy miała uchronić "nową konstrukcję" od powszechnych porównań osiągów irackich czołgów T-72 do najnowszych maszyn z Zachodu.