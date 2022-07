Ukraińcy dziękują Polakom i Czechom. Doceniają czołgi od "prawdziwych braci"

Jesteśmy wdzięczni narodom Polski i Czech za pomoc i wsparcie naszej armii oraz ludzi, którzy znaleźli schronienie w waszych krajach przed rosyjskimi bombami i pociskami. Jesteśmy razem. Wasze czołgi to pomoc od prawdziwych braci! – podkreślił Załużny w poście opublikowanym na Facebooku.

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda w trakcie spotkania z ambasadorami RP przekazał, że Polska wysłała do Ukrainy sprzęt za 1,6 mld dolarów, w tym 240 czołgów. Jak już informowaliśmy były to T-72M1 i T-72M1R, czyli czołgi radzieckiej produkcji, której do tej pory były na wyposażeniu Wojska Polskiego.