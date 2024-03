Atomowy arsenał NATO. Odpowiedź na pogróżki Kremla

Trzy kraje NATO dysponują obecnie własną bronią jądrową . Są to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Formalnie – zarówno na mocy międzynarodowych traktatów, jak i doktryny – broń jądrowa jest na Zachodzie traktowana jako broń strategiczna , która nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio na polu walki.

Drugim filarem amerykańskiej triady nuklearnej są pociski Trident II , bazujące na okrętach podwodnych. Stany Zjednoczone dysponują obecnie 14 okrętami podwodnymi typu Ohio (cztery dodatkowe okręty tego typu są dostosowanie do transportowania konwencjonalnych pocisków Tomahawk ), z których każdy może przenosić do 24 międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

Trzeci filar amerykańskiej triady stanowią bomby lotnicze B61. Do ich przenoszenia dostosowane są samoloty różnych klas – od bombowców strategicznych B-52 po samoloty wielozadaniowe F-35. Łącznie Waszyngton ma do dyspozycji ponad 5 tys. głowic jądrowych.

W przypadku Nuclear Sharing istotną kwestią jest kontrola nad atomowym arsenałem – formalnie sprawują ją Stany Zjednoczone i to one mają możliwość podjęcia decyzji o jej użyciu, co sprowadza rolę państwu uczestniczących w Nuclear Sharing do dostawców środków przenoszenia dla amerykańskich głowic.