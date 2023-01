LGM-35A Sentinel to następca pocisków międzykontynentalnych Minuteman III, opracowanych 50 lat temu. Bazujące na lądzie rakiety to jeden z filarów amerykańskiej triady nuklearnej. Nowy raport, przygotowany na potrzeby amerykańskiego kongresu, zdradza nieco informacji na temat nowej broni. Co wiemy o pociskach LGM-35A Sentinel?