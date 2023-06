Nowe bomby jądrowe B61 w Europie. Polska chce dołączyć do programu Nuclear Sharing

Obecnie w programie uczestniczy pięć państw - Belgia, Holandia, Niemcy, Turcja i Włochy. Wiąże się to nie tylko z obecnością broni jądrowej na ich terenie, ale także z koniecznością utrzymywania przez te kraje środków przenoszenia – obecnie oznacza to samoloty zdolne do użycia bomb B61.

B61-3 i -4 to bomba swobodnie opadająca, co oznacza, że przenoszący ją samolot musi przelecieć nad celem, a precyzja trafienia jest ograniczona. Podczas opadania bomba w celu stabilizacji toru lotu jest wprawiana w ruch wirowy, a samo spadanie opóźnia wypuszczany z kadłuba spadochron.

Jego zadaniem jest umożliwienie nosicielowi bomby oddalenia się na bezpieczną odległość, a także spowolnienie upadku na tyle, by uderzenie o ziemię przetrwał zapalnik. To istotne, ponieważ można ustawić go w taki sposób, by detonacja nastąpiła nie po uderzeniu, ale około pół minuty po zetknięciu się bomby z ziemią.