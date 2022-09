System przeciwokrętowy Bastion. Od niego zależy los Rosji i Putina

Pocisk może podążać do celu w różny sposób: możliwy jest lot na minimalnej wysokości, tuż nad falami, co ogranicza zasięg wykrycia, jak również na dużej wysokości, co zwiększa zasięg do około 400 km. Pociski P-800, choć opracowane z myślą o atakowaniu okrętów, nadają się także do rażenia celów położonych na lądzie, czego dowiodły testy, przeprowadzone podczas wojny w Syrii.