Atomowy arsenał Stanów Zjednoczonych. Broń jak z muzeum techniki

Choć przedstawiona na początku lat 60. XX wieku doktryna MAD była wielokrotnie krytykowana, to – mimo upływu czasu – gwarancja wzajemnego zniszczenia przekłada się na brak możliwości wygrania pełnoskalowej wojny atomowej. Od kilkudziesięciu lat powstrzymuje to mocarstwa przed wymianą atomowych ciosów.

Pokłosiem doktryny MUD jest jednak atomowy wyścig zbrojeń i rozbudowa strategicznych sił jądrowych. W przypadku Stanów Zjednoczonych oznacza to – mimo wielokrotnie prowadzonych redukcji – posiadanie tysięcy głowic jądrowych i broni zdolnej do ich przenoszenia, jak bomby czy pociski balistyczne.

Nazwa Minuteman nawiązuje do kluczowego atutu pocisku, czyli krótkiego czasu mijającego od wydania rozkazu startu do faktycznego odpalenia. Około 450 Minutemanów, tworzących obecnie filar atomowego odstraszania Ameryki, to obecnie broń przestarzała. Problemem jest nie tyle skuteczność samego pocisku, co rosnące koszty obsługi i utrzymywania tej broni w gotowości.