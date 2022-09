Rosja grozi atakiem nuklearnym. To dowód słabości sił konwencjonalnych

"Federacja Rosyjska zastrzega sobie prawo do użycia broni nuklearnej w odpowiedzi na użycie przeciwko niej i (lub) jej sojusznikom nuklearnej lub innego rodzaju broni masowego rażenia, a także w przypadku agresji przeciwko Federacji Rosyjskiej z użyciem broni konwencjonalnej, kiedy zagrożone jest samo istnienie państwa. Decyzję o użyciu broni nuklearnej podejmuje Prezydent Federacji Rosyjskiej" – głosi poświęcony broni jądrowej fragment doktryny.

Prezydencka decyzja nie sprowadza się do spontanicznego wciśnięcia mitycznego czerwonego guzika. Kontrola nad rosyjską bronią jądrową jest sprawowana poprzez system komunikacji o nazwie Czeget. Jego terminale w postaci ikonicznych, czarnych walizek, są udostępnione kilku najważniejszym osobom w państwie.

Poza prezydentem są to minister obrony i szef Sztabu Generalnego, a uruchomienie procedury użycia broni jądrowej wymaga (prawdopodobnie) zgody więcej niż jednego z posiadaczy walizki.

Zgodnie z rosyjską doktryną, użycie broni jądrowej jest – teoretycznie – możliwe nie tylko w odpowiedzi na atomowy atak, ale także w sytuacji, gdy w wyniku działań konwencjonalnych istnienie Rosji zostanie zagrożone. Ze względu na skalę działania i siłę rażenia bronią, której użycie należy rozważyć w takiej sytuacji, jest to taktyczna broń jądrowa.

Choć dopuszczenie prewencyjnego ataku atomowego może wydawać się szokujące, nie jest wyjątkiem. Podobne zastrzeżenia znajdziemy choćby w doktrynie francuskiej , gdzie Paryż przyznaje sobie prawo do uderzenia "deeskalacyjnego", mającego na celu powstrzymanie działań zagrażających żywotnym interesom Francji .

Sama idea takiego uderzenia również nie jest wyjątkowa ani ograniczona do Rosji. Nieoficjalnie (bo oficjalnie Izrael nie potwierdza posiadania broni atomowej) od kilkudziesięciu lat stanowi podstawę doktryny militarnej Izraela jako "opcja Samsona". Przewiduje ona zmasowane uderzenie jądrowe na agresora, który zagrozi istnieniu państwa Izrael, choćby działał tylko środkami konwencjonalnymi.

W czasie zimnej wojny użycie taktycznej broni jądrowej przez długie lata było uwzględniane nie jako ostateczność, ale jako jedno z narzędzi, pozostających do dyspozycji wojskowych decydentów.

Na zachodzie przykładem takiego podejścia są atomowe haubice M65 Atomic Annie , działa bezodrzutowe Davy Crockett czy tzw. pas Trettnera. Były to atomowe pola minowe, mające ustrzec Niemiecką Republikę Federalną przed atakiem z terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Ciekawym przykładem pomysłowości w tworzeniu atomowych zapór jest w tym przypadku choćby pomysł wykorzystania żywych kurczaków, które w warunkach zimowych miałyby zapewniać ciepło potrzebne do działania zapalników atomowych min.

Zasoby rosyjskiej taktycznej broni jądrowej nie są jawne, jednak w jawnych materiałach polskiej Akademii Obrony Narodowej (Obecnie Akademia Sztuki Wojennej) z 2014 roku można znaleźć informację, że Federacja Rosyjska ma do dyspozycji około 2 tys. taktycznych głowic jądrowych.

Około 700 z nich jest przydzielonych do marynarki wojennej, gdzie mogą je przenosić m.in. rakietotorpedy, bomby głębinowe i pociski rakietowe różnych typów , jak RK-55 Granat, P-270 Moskit , P-120 Malachit, P-700 Granit czy najnowsze pociski Kalibr .

Głowicami atomowymi dysponują także siły obrony przeciwlotniczej (400-500), gdzie stanowią uzbrojenie części zestawów A-135 i S-300 PS/PM. Około 170 głowic jądrowych ma pozostawać do dyspozycji sił lądowych, gdzie mogą stanowić uzbrojenie pocisków Toczka i Iskander .

Taktyczne rozbrojenie nie zostało usankcjonowane traktatami, a sytuację dodatkowo komplikuje fakt braku jednoznacznej definicji taktycznej broni jądrowej. Można jednak przyjąć, że jest to broń o stosunkowo niewielkiej mocy i zasięgu, przeznaczona do użycia bezpośrednio na polu bitwy lub na płytkim zapleczu frontu.

Warto przy tym podkreślić, że w przeciwieństwie do broni strategicznej, jak pociski międzykontynentalne, zdolne niszczyć całe miasta, taktyczna broń jądrowa jest uznawana za "wyrównywacza szans". To narzędzie wzmacniające stronę ze słabszymi siłami konwencjonalnymi.

W czasie zimnej wojny dotyczyło to NATO. Obecnie za stronę słabszą sama uznaje się Rosja. Prowadzone przez nią manewry i gry wojenne wykazały, że jej konwencjonalne siły nie są w stanie odeprzeć uderzenia NATO, więc w razie konfliktu konieczne będzie użycie taktycznej broni jądrowej.

W przypadku Stanów Zjednoczonych, po wycofaniu pocisków MGM-52 Lance, przeciwlotniczych, atomowych MIM-14 Nike Hercules, czy atomowego wariantu pocisku Tomahawk (BGM-109 Tomahawk w wersji TLAM/N), aktualnym nośnikiem taktycznych głowic atomowych pozostaje około 760 bomb B-61. Ok. 200 z nich znajduje się w Europie.

Część – w ramach programu Nuclear Sharing – trafiła do amerykańskich sojuszników. Należą do nich m.in. Niemcy. Państwo to dysponuje również środkami przenoszenia taktycznej broni jądrowej w postaci samolotów Panavia Tornado w uderzeniowej wersji IDS (zostaną zastąpione przez F-35). Bomby atomowe znajdują się także na terenie Belgii, Włoch, Holandii i Turcji.