Atak na lotnisko Dżankoj na Krymie. Rosjanie ponieśli znaczące straty

Wcześniejsze zdjęcia satelitarne wskazywały, że na lotnisku Rosjanie mieli swoje najnowsze, ale mało liczne śmigłowce Ka-52 Aligator , szturmowe maszyny Mi-28N oraz transportowe śmigłowce z rodziny Mi-8. Biorąc pod uwagę problemy z dostępem do nowoczesnych kompomentów używanych do ich produkcji, Rosjanie nie mogą odtwarzać strat wystarczająco szybko.

Polska broń antydronowa. "Potwór z Tarnowa" to dopiero początek

Polska broń antydronowa. "Potwór z Tarnowa" to dopiero początek

Rosjanie w początkowym etapie wojny bardzo aktywnie wykorzystywali te kosztujące 16 mln dolarów śmigłowce, co było okupione ich bardzo wysokimi stratami , W późniejszym etapie wojny były one wykorzystywane w charakterze łowców czołgów i jako "oczy" dla śmigłowców Mi-28N .

Ka-52 Aligator mają dysponować zaawansowanym systemem wykrywania celów i samoobrony. Pierwszy obejmuje m.in. głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz pokładowy radar Miecz-U. Drugi z nich to natomiast system samoobrony L-370P2 Witebsk, mający m.in. zagłuszać radary przeciwnika oraz oślepiać laserem nadlatujące pociski rakietowe wiązką lasera.

Niemcy wysłały je do Ukrainy. W kraju budziły kontrowersje

Niemcy wysłały je do Ukrainy. W kraju budziły kontrowersje

Tyle w teorii, ponieważ praktyka pokazała, że jest on niedopracowany bądź po prostu piloci nie wiedza, jak z niego korzystać. Śmigłowce Ka-52 dysponują kadłubową armatą automatyczną 2A42 oraz sześcioma pylonami pozwalającymi na przenoszenie szerokiej gamy uzbrojenia. Cztery z nich umożliwiają przenoszenie np. wyrzutni kierowanych laserowo przeciwpancernych pocisków AT-12 Wichr lub zasobników rakiet niekierowanych S-8 . Z kolei dwa skrajne pylony służą do przenoszenia pocisków powietrze-powietrze 9K38 Igła

Drugim typem śmigłowców stacjonujących w bazie były oficjalnie wprowadzone do służby 2009 r. w Rosji śmigłowce Mi-28N. Te są już konstrukcją w klasycznym układzie i są inspirowane mocno śmigłowcami AH-64 Apache. W porównaniu do Ka-52 Aligator są to maszyny dużo mocniej opancerzone (odporność na ostrzał z armat kal. 23 mm), ale dysponujące mniejszą siłą ognia (mają tylko cztery pylony). Charakteryzują się też brakiem radaru.