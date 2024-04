Niemcy wysłały je do Ukrainy. W kraju budziły kontrowersje

C.G. Haenel to firma z siedzibą w Suhl w Turyngii. Jest częścią koncernu Caracal International należącego do grupy EDGE Group, zlokalizowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Masa wersji z lufą o długości 14,5 cala (368 mm) to około 3,5 kg czyli tyle samo co w HK416A5. Warto też wspomnieć, że w procesie tworzenia karabinków od Haenela uczestniczyli byli inżynierowie z firmy Heckler & Koch, którzy wcześniej pracowali nad modelem HK416.

Z kolei model CR308 to cięższa konstrukcja o masie 4,3-4,6 kg w zależności od długości lufy ( od 14,5 cala (368 mm) do 20 cali (508 mm)) zdolna do rażenia celów na dystansie do około 800 -1000 metrów w przypadku zastosowania celownika optycznego lub termowizyjnego.