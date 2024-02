Storm Shadow przeleciał tuż nad nimi. Pobliskie S‑400 i Tor były bezradne

Ukraiński atak na lotnisko Belbek poskutkował poza zniszczeniem kilku samolotów także eliminacją dowódcy rosyjskiego 38 Pułku Myśliwskiego i przynajmniej dziesięciu żołnierzy (najpewniej pilotów lub wyższych oficerów).

Teraz okazuje się, że niektóre z wystrzelonych przez Ukraińców pocisków Storm Shadow przeleciały bezpośrednio nad łowami żołnierzy obsługujących najnowsze systemy przeciwlotnicze Rosjan i poleciały dalej. Mowa tutaj o systemie S-400 oraz niezidentyfikowanym zestawie Tor, które w teorii powinny zapewniać ochronę przed Storm Shadow.

Storm Shadow — udane dzieło Francji i Wielkiej Brytanii

Firma MBDA, znana jako producent pocisków Storm Shadow / SCALP, rozpoczęła ich produkcję na początku XXI wieku. Pociski te charakteryzują się zasięgiem wynoszącym 500 km dla państw je produkujących i około 300 km dla klientów eksportowych ze względu na ograniczenia Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych.

Pociski Storm Shadow / SCALP to konstrukcje wykonane w technologii stealth, wyposażone są w silnik turboodrzutowy, który umożliwia osiągnięcie prędkości poddźwiękowej (0,8-0,9 Ma). Są one przystosowane do odpalania z pokładu samolotów, które muszą być zdolne do przenoszenia na swoich pylonach pocisków o masie 1,3 tony. Z tej masy aż 450 kg stanowi głowica bojowa BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge).

Głowica bojowa BROACH jest wielofunkcyjna i składa się z dwóch części. Pierwsza część to mały ładunek kumulacyjny, który ma za zadanie odsłonić cel, na przykład z ziemi, lub uszkodzić jego strukturę. Druga część to głowica penetrująca, która detonuje z opóźnieniem do 240 ms. Opóźnienie detonacji jest ustawiane w zapalniku Multi-Application Fuze Initiation System (MAFIS) jeszcze przed startem pocisku. Głowica może działać w kilku trybach: detonacja przy uderzeniu,

detonacja w powietrzu, która zasypuje teren gradem odłamków,

detonacja z opóźnieniem.

Z kolei za precyzyjne naprowadzenie głowicy na cel dba kład naprowadzania oparty nie tylko o popularny tandem nawigacji inercyjnej i satelitarnej, ale także zaawansowany sensor IR czwartej generacji (IIR) widzący termiczny obraz celu. To pozwala trafić cel punktowo, a jego dodatkowa funka to śledzenie terenu, którego rzeźba jest następnie porównywana z wgraną mapą. Zapewnia to bardzo precyzyjną nawigację tam, gdzie GPS nie działa z powodu np. aktywności systemów walki elektronicznej.

S-400 i system Tor — to najlepsze czym dysponują Rosjanie

S-400 Triumf to system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej opracowany przez biuro konstrukcyjne Ałmaz będący ewolucyjnym rozwinięciem systemu S-300P. Jest to rozwiązanie średniego zasięgu przystosowane też do zwalczania pocisków balistycznych. W przypadku celów pokroju samolotów maksymalny zasięg rażenia wynosi do 380 km w przypadku najnowszych rakiet, a dla pocisków balistycznych zasięg przechwycenia to 40 km.

Za wykrywanie i namierzanie celów odpowiada radar, który jednak może mieć problemy z wykryciem celów o niskiej sygnaturze radiolokacyjnej dodatkowo poruszających się na bardzo niskim pułapie, gdzie faktyczny zasięg wykrywania jest ograniczony do około 40 km ze względu na tzw. horyzont radiolokacyjny.

W takim przypadku nadlatujący Storm Shadow powinien zostać zniszczony przez system krótkiego zasięgu Tor o zasięgu 16 km przeznaczony do zwalczania takich nisko lecących celów. Systemy Tor także wykorzystują do naprowadzania pocisków radar, który mógł najprościej, to ujmując "nie złapać celu".

Innym wyjaśnieniem mogło być np. wyczerpanie zapasu rakiet, ponieważ Tor wystrzelał swój zapas do wabików z rodziny MALD bądź np. rosyjska obsługa w obawie przed pociskami antyradiolokacyjnymi AGM-88 HARM mogła mieć wyłączone radary.

Jest to kolejne zawstydzenie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej przez Ukraińców z wykorzystaniem pocisków Storm Shadow, co dodatkowo pogrąża i tak już nie najlepsze szanse eksportowe rosyjskich systemów przeciwlotniczych na międzynarodowym rynku uzbrojenia.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski