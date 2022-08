Ukraińska improwizacja polowa. Wyrzutnie rakiet S-8 zamontowane na pick-upach

Ukraina wciąż ma ogromne zapasy niekierowanych rakiet S-8 masowo produkowanych w państwach byłego ZSRR. Te były głównie zaprojektowane dla śmigłowców lub samolotów do ostrzeliwania celów naziemnych salwami. Mowa tutaj głównie o lekkich fortyfikacjach, sile żywej przeciwnika lub lekko opancerzonych pojazdach.

Tym razem widzimy w Ukrainie wyrzutnie rakiet S-8 zamontowane na pickup-ach, które dotychczas były domeną różnych grup niepaństwowych operujących m.in. na terenie Libii lub Bliskiego Wschodu. Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania rakiet S-8, ponieważ już wcześniej pisaliśmy o wykorzystaniu lotniczej wyrzutni zamontowanej na transporterze MT-LB .

Rakiety S-8 zostały zaprojektowane w latach 70. i są większą wersją rakiet S-5. Zwiększono bowiem kaliber rakiet z 55 mm do 80 mm. Rakiety S-8 charakteryzują się zasięgiem do 4 km w przypadku wystrzelenia z platformy latającej, a ich masa zawiera się w przedziale 12-15,2 kg. Rakiety występują w bardzo wielu odmianach poczynając od najbardziej powszechnego wariantu odłamkowo-burzącego po termobaryczną S-8DF, a na przeciwpancernej S-8T z tandemową głowicą kumulacyjną zdolną przepalić do 400 mm stali za pancerzem reaktywnym kończąc.