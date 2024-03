Mocarstwo się budzi. Wznowi produkcję kluczowego izotopu do broni zagłady

Tryt jest bowiem bardzo niestabilny i jego połowiczny rozpad to 12 lat co sprawia, że potrzebne jest stałe źródło jego produkcji. Ma bardzo wiele zastosowań, począwszy od fluorescencyjnych powierzchniach w zegarkach, brelokach czy celownikach broni palnej, ale najważniejszym jest pełnienie roli paliwa w fuzji jądrowej.

Oczywiście do wywołania warunków niezbędnych do rozpoczęcia reakcji potrzebna jest eksplozja ładunku jądrowego, ale jego moc to niewielki proc. całości. Największa bomba termojądrowa świata Car Bomba miała moc 50 megaton, ale była niepraktyczna do zastosowań militarnych. Normalnie wykorzystywane są znacznie słabsze głowice, ale w większej liczbie.