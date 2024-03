Aster-15/30 vs pociski balistyczne. Są też wykorzystywane w Ukrainie

21 marca 2024 r. francuski okręt uczestniczący unijnej misji EUNAVFOR "Aspides" przechwycił trzy pociski balistyczne za pomocą pocisków Aster-15/30. Jest to dzieło fregaty Alsace, czyli okrętu z rodziny FREMM.

Na poniższych zdjęciach widać fregatę Alsace po odpaleniu trzech antyrakiet Aster-15/30 oraz sam moment ich odpalenia. Wszystkie wystrzelone pociski Aster-15/30 zestrzeliły pociski balistyczne wystrzelone przez rebeliantów Huti z Jemenu.

Pociski Aster-15/30 - antyrakietowa tarcza Europy

Pociski Aster-15/30 są pokłosiem francusko-włoskiej współpracy z lat 80. XX wieku mającej za zadanie pozyskanie okrętowego systemu przeciwlotniczego i antyrakietowego średniego zasięgu.

Zakładały one powstanie pocisku, który osiągami byłby zbliżony do pocisków z systemu Patriot bądź morskich RIM-66 Standard MR. Prace prowadzone przez konsorcjum Eurosam (założone przez koncerny MBDA i Thales) zostały zakończone sukcesem i pociski Aster-15/30 zostały wprowadzone do służby w 2001 r. w marynarce wojennej Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Z czasem lista użytkowników rozrosła się m.in. o Indonezję, Grecję czy Egipt oraz powstała lądowa wersja systemu oparta o te pociski, czyli SAMP/T.

Pociski Aster-15/30 są bronią typu "odpal i zapomnij" wyposażoną w aktywną głowicę radiolokacyjną, podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdego nowoczesnego systemu. Warto też zaznaczyć, że pociski Aster-15 pozwalają na rażenie celów na dystansie ponad 30 km i pułapie do 13 km, a w przypadku dłuższych o 70 cm Aster-30 zasięg wzrasta do ponad 120 km, a pułap do 20 km.

W przypadku większego wariantu pociski osiągają prędkość Mach 4,5 (1543 m/s) i niszczą cel za pomocą głowicy odłamkowej o masie 15 kg wyposażonej dodatkowo we własne silniki manewrujące "PIF". Mają one zapewnić maksymalnie najwyższą precyzję trafienia w ostatniej fazie przechwycenia. Warto też zaznaczyć, że ciągle są prowadzone prace nad nowym pociskiem przystosowanym do zwalczania nawet celów hipersonicznych.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski