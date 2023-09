Ukraińcy zatrzymali księdza. Handlował bronią zostawioną przez armię Putina

Jak wyjaśnia SBU, do zatrzymania doszło przy wsparciu ukraińskiej policji. Ksiądz sprzedawał broń i amunicję pozostałą po ucieczce rosyjskich okupantów przed ukraińską kontrofensywą. Trzymał ją w dwóch sejfach. Jeden z nich znajdował się na terenie budowy nowego kościoła w Chersoniu, drugi w piwnicy 9-piętrowego budynku. Duchownemu grozi do 7 lat więzienia.

Wspomniane systemy, najprawdopodobniej 9K38 "Igła" (w kodzie NATO: SA-18 Grouse) to rozwiązanie chętnie wykorzystywane zarówno przez Rosjan, jak i Ukraińców. Jest to system zaliczany do kategorii MANPADS (ang. Man-portable air-defence system), czyli kategorii przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych ppzr. Opracowano go w latach 70. XX wieku w Związku Radzieckim i przyjęto na uzbrojenie armii radzieckiej w 1983 r.