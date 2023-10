Ogromne straty Rosjan. Eksperci potwierdzili zniszczenie sprzętu za miliony dolarów

Według danych zebranych przez autorów bloga Oryx, dodatkowo osiem śmigłowców Ka-52 i siedem Mi-8 zostało uszkodzonych. Warto jednak zaznaczyć, że autorzy bloga dokonali ostrożnych szacunków i do uszkodzonych zaliczyli również te maszyny, które nie nadają się już do naprawy. Jakub Janovsky, autor bloga, napisał na platformie X - "Są to zapewne straty nie do naprawienia, ale nie można tego potwierdzić bez wystarczających dowodów".