Spadł kolejny Ka-52 Aligator. Wojna w Ukrainie to dla nich istna rzeź

Śmigłowce Ka-52 aligator to najnowsze śmigłowce szturmowe będące na wyposażeniu rosyjskiego lotnictwa od 2011 roku. Rosja miała mieć na stanie z początkiem 2022 roku 133 egzemplarze według raportu The Military Balance 2023. Warto jednak zaznaczyć, że nigdy wszystkie maszyny nie są dostępne i ich realna dostępność mogła wynosić np. 80 proc. lub znacznie mniej.

Z kolei w przypadku strat mówimy o przynajmniej 32 zniszczonych egzemplarzach wedle grupy oryxspioenkop , gdzie zostały one potwierdzone zdjęciami. Trzeba mieć na uwadzę, że reala liczba traconych przez Rosję śmigłowców jest najpewniej wyższa, ponieważ zestrzelenia bądź wraki śmigłowców nie zawsze są nagrywane lub fotografowane.

Śmigłowce Ka-52 Aligator są wersją rozwojową Ka-50 z lat 90. XX wieku zaprojektowanego przez biuro konstrukcyjne Kamowa wykorzystującą bardzo charakterystyczny system przeciwbieżnych wirników nośnych. Pozwala on na rezygnację ze stosowania niezbędnego w bardziej klasycznych konstrukcjach śmigła ogonowego. Koszt jednego egzemplarza śmigłowca Ka-52 Aligator to 16 mln dolarów.

Jest to jeden z niewielu rosyjskich śmigłowców wyposażonych w nowoczesne środki samoobrony i mogący działać w nocy. Podczas wojny Ka-52 Aligator są w ostatnich miesiącach widywane we współpracy ze śmigłowcami Mi-28N.

Ka-52 padały ofiarą nie tylko nowszych systemów jak francuskich Mistrali , brytyjskich Starstreaków , czy polskich Piorunów , ale nawet mających już swoje lata amerykańskich FIM-92 Stinger . Co więcej, były nawet przypadki strącenia śmigłowców Ka-52 za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych Stugna-P .

Z kolei do zwalczania celów Ka-52 dysponuje kadłubową armatą automatyczną 2A42 oraz sześcioma pylonami pozwalającymi na przenoszenie szerokiej gamy uzbrojenia. Na dwóch zewnętrznych mogą być przenoszone są przeciwlotnicze pociski 9K38 Igła do samoobrony, a na pozostałych czterech cięższe uzbrojenie. To obejmuje m.in. widoczne na zestrzelonym okazie kierowane laserowo przeciwpancerne pociski AT-12 Wichr lub często widywane zasobniki rakiet niekierowanych S-8.