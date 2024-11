Amerykanie znieśli restrykcje. Do Ukrainy mogą trafić eksperci od Patriotów i F‑16

Głównym ograniczeniem Ukraińców w przyswajaniu większej liczby zaawansowanego sprzętu państw NATO są braki kadrowe oraz długi proces szkolenia. Rozwiązaniem tego deficytu może być pozyskanie ekspertów zza zagranicy, podobnie jak miało to miejsce z Legionem Międzynarodowym .

O ile w przypadku np. byłych żołnierzy jednostek specjalnych problemów zazwyczaj na Zachodzie nie było, to inaczej wyglądała sprawa ze specjalistami pokroju obsługi technicznej czy pilotów. Teraz wygląda, że ograniczenia zostały zdjęte w USA i najpewniej znajdzie się pewna liczba śmiałków skłonnych działać w Ukrainie.

Aktualnie jest mowa tylko o działalności wspierającej pokroju pomocy przy naprawach na miejscu. Jest to podobna sytuacja jak w przypadku polskich pracowników PGZ naprawiających uszkodzone armatohaubice AHS Krab w Ukrainie . Nie można jednak wykluczać, że z czasem ten zakres może zostać poszerzony.

Ukraina otrzymała zmodyfikowane samoloty F-16A/B MLU. MLU jest skrótem od modernizacji Mid-Life Update z lat 90. XX wieku. Proces obejmował m.in. integrację najstarszych F-16A/B z pociskami AIM-120 AMRAAM o zasięgu do około 100 km w zależności od wersji połączoną z montażem nowego radaru.

Te maszyny przechodzą także dodatkową modernizację przed trafieniem do Ukrainy obejmującą m.in. usunięcie pewnych systemów zastrzeżonych dla NATO, takich jak system identyfikacji swój-obcy (IFF) oraz szereg innych modyfikacji technicznych mających na celu polepszenie ich osiągów. Istnieją przypuszczenia, że znacznie ulepszono radary AN/APG-66 i AN/APG-68, bądź nawet zastąpiono je nowocześniejszym AN/APG-83 SABR .

Ponadto pojawiły się doniesienia o możliwości wyposażenia ich w francuskie bomby AASM Hammer . Dzięki wszystkim tym modyfikacjom ukraińskie F-16 zbliżyły się pod względem potencjału bojowego do nowocześniejszych modeli F-16C/D Block 52+ .

Większość systemów Patriot rozmieszczonych na Ukrainie, z wyjątkiem najnowocześniejszego egzemplarza pochodzącego z Rumunii , to wersje z końca lat 80. i początku 90. XX wieku. Głównym wyróżnikiem tych systemów są pociski PAC-2 GEM-T , będące zaawansowaną modernizacją wcześniejszych wersji.

Modernizacja ta miała na celu zwiększenie zdolności do zwalczania różnych celów, zwłaszcza pocisków balistycznych, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej głowicy odłamkowej. Istotne zmiany obejmowały instalację nowoczesnego silnika rakietowego oraz ulepszonej głowicy radiolokacyjnej, zdolnej do lepszego wykrywania obiektów o zredukowanej sygnaturze radiolokacyjnej.

Mimo tych unowocześnień sposób naprowadzania nie uległ zmianie, co oznacza, że system wciąż działa w półaktywnej formie. Stanowi to pewną słabość w porównaniu do pocisków PAC-3 MSE/CRI, które są wyposażone w aktywną głowicę radiolokacyjną i działają w trybie "odpal i zapomnij". Te są wyspecjalizowaną bronią antybalistyczną niszczącą cele głowicą kinetyczną za pomocą bezpośredniego trafienia.