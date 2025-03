Rosja zmniejszyła liczbę używanych rakiet, co może wskazywać na ich niedobór lub problemy z samolotami, które je wystrzeliwują. W rozmowie z "Ukraińskim Radiem" ekspert wojskowy Kostantyn Krywołap zauważył, że Rosja ma trudności z dostępem do rakiet Ch-101 i bombowców Tu-95.

Podczas ostatnich ataków Rosja musiała przemieszczać bombowce ze wschodniej części kraju, co zdaniem eksperta sugeruje brak odpowiednich zasobów w arsenale Federacji Rosyjskiej. Krywołap podkreśla, że Rosja nie używała ostatnio rakiet balistycznych Ch-47 Kindżał, a do tego raz wystrzeliła Iskandera w kierunku miejscowości Krzywy Róg.

Charakteryzują się one otwartymi skrzydłami w kształcie delty, osiągając długość około 3,5 m, a rozpiętość skrzydeł to 2,5 m. Drony te są zdolne do przenoszenia ładunków bojowych o masie do 40 kg. Dzięki zastosowanemu silnikowi Limbach L550E, mogą rozwijać maksymalną prędkość około 185 km/h. Taka specyfikacja sprawia, że są one skuteczne w różnorodnych operacjach militarnych.