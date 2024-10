Mocarstwo przygotowuje się do wojny przyszłości. Uchyliło rąbka tajemnicy

Największą zaletą takich maszyn jest to, że ich strata nie jest tak bolesna jak załogowego samolotu wraz z pilotem, przez co np. grupa myśliwców będzie mogła np. pierwsze wysłać do eliminowania obrony przeciwlotniczej uzbrojone w pociski antyradiolokacyjne drony i wejść do akcji jak zagrożenie będzie mniejsze.