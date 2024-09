Europejskie mocarstwo się zbroi. Kupiło system przeciwlotniczy nowej generacji

Jak podaje Eurosam decyzja zapadła 17 września 2024 roku podczas drugiej europejskiej konferencji poświęconej obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej odbywającej się w Rzymie. Zamówienie zostało podpisane w ramach platformy OCCAR-EA, dzięki czemu najnowsza generacja systemu SAMP/T weszła do produkcji seryjnej.

Jest to zakończenie procesu opracowania wersji NG zapoczątkowanego w 2021 roku. Francuski kontrakt stanowi uzupełnienie dla zakupionych wraz z Włochami w 2023 roku nowych radarów . Teraz Francuzi zdecydowali się pozyskać nowe wyrzutnie.

System SAMP/T NG to najnowsze wcielenie systemu SAMP/T , którego jedna a w niedalekiej przyszłości dwie baterie będą chronić także Ukrainy. Najnowsza odmiana obejmuje dwie zmiany.

Tymczasem nowe radary Kronos Grand Mobile High Power od Leonardo i prawie bliźniaczy Ground Fire 300 firmy Thales umożliwiają wykrywanie obiektów o skutecznej powierzchni odbicia 0,01 m² i oferują zasięg wykrywania do 400 km. W przypadku radaru od Leonardo ten może śledzić ponad 1000 obiektów, z czego 30 może być jednocześnie namierzane.

Polska broń antydronowa. "Potwór z Tarnowa" to dopiero początek

Jest to bardzo duży progres, który w połączeniu z nowymi pociskami Aster 30 Block 1NT o zasięgu ponad 150 km przeciw samolotom i najpewniej zwiększonym zasięgiem przeciwko pociskom balistycznym (ponad obecne 30 km) istotnie wpłynie na możliwości Francji, Włoch i także potencjalnych użytkowników w przyszłości.

Pociski Aster-30 są konstrukcją dwustopniową, gdzie pierwszy segment po wypaleniu się silnika odpada i do celu leci mniejsza sekcja z własnym napędem i 15-kilogrmaową głowicą odłamkową. W celu poprawy precyzji trafienia w ostatniej fazie przechwycenia ma ona też małe silniki manewrujące typu "PIF". Jest to mniej finezyjne rozwiązanie niż głowica niszcząca cel energią kinetyczną z pocisków PAC-3MSE, ale za to istotnie tańsze.