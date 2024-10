Rosjanie są w tym regionie bezradni. Nowoczesny system antybalistyczny z Rumuni już jest

Jest to szósta bateria systemu Patriot po trzech niemieckich i dwóch amerykańskich, ale najnowsza ze wszystkich. Jest to bowiem najnowsza produkcja w standardzie PAC-3+ oferującym znacznie większe możliwości niż systemy z przełomu lat 80. i 90. XX wieku.

Nienaruszone zostały za to radary, więc Ukraińcy dostali baterię z radarem lub radarami AN/MPQ-65 z najnowszej serii produkcyjnej . Są to dalej niestety konstrukcje sektorowe o polu wykrywania 120 stopni, ale charakteryzuje się lepszymi możliwościami detekcji i śledzenia równocześnie nawet 100 trudniejszych celów na dystansie przekraczającym 100 km.

Z kolei pociski PAC-3 MSE to najnowocześniejsze rakiety do Patriota, których seryjna produkcja rozpoczęła się dopiero w 2018 roku. Są one unikatem w skali światowej, ponieważ zamiast głowicy odłamkowej wykorzystują kierowaną głowicę kinetyczną, która taranuje cel przy prędkości kilku tys. km/h. W przypadku trafienia gwarantuje to w praktyce 100 proc. zniszczenie obiektu, ale ich wadą jest bardzo wysoka cena jednostkowa.