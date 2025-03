Turcja buduje własny kosmodrom w Somalii. Lokalizacja pozostaje tajemnicą

Treść pochodzi od naszego partnera i została opublikowana w ramach programu WP Kreator

Mimo trwających latami problemów gospodarczych, Turcja konsekwentnie rozwija własną gospodarkę, zwłaszcza w dziedzinie obronności i innych nowoczesnych technologii. Nie obywa się bez wpadek i problemów, ale konsekwentne dążenie do celu pozwoliło Turcji zdobyć pozycję jednego z europejskich liderów przemysłu obronnego. Ambicje Ankary sięgają jednak wyżej – konkretnie w kosmos. Krokiem do ustanowienia samowystarczalności w dziedzinie lotów kosmicznych będzie zbudowanie w Somalii tureckiego kosmodromu.

Start rakiety Falcon 9 z tureckim satelitą Türksat 5A © US Space Force | Senior Airman Dalton Williams

Kosmodrom będzie zlokalizowany w pobliżu równika

Formalnie budowa tureckiego kosmodromu rozpoczęła się 20 grudnia 2024 r. Dokładna lokalizacja nie została ujawniona, ale umiejscowienie takiej instalacji w tym państwie ma kilka zalet. Po pierwsze: w razie wypadku czy po prostu po odrzuceniu silników startowych i zbiorników paliwa elementy rakiety spadną do Oceanu Indyjskiego, a nie na tereny zaludnione. To znacząco ułatwi prowadzenie rakietowego programu doświadczalnego, z którym nierozłącznie związane są wypadki.

Po drugie: przez południową Somalię przebiega równik, a wystrzeliwanie rakiet kosmicznych jak najbliżej niego ma kilka zalet. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie prędkości obrotowej Ziemi, co przekłada się na oszczędność paliwa i większą efektywność misji kosmicznych. Oznacza to mniejsze zużycie paliwa lub możliwość wyniesienia cięższego ładunku. Ponadto, jeżeli rakieta startuje z wyższych szerokości geograficznych, jej trajektoria początkowa jest bardziej nachylona względem równika, co oznacza konieczność późniejszych manewrów zmieniających inklinację orbity. Takie manewry wymagają dużej ilości paliwa, więc start blisko równika minimalizuje te straty.

Turcja ma spore ambicje kosmiczne

Budowa kosmodromu w Somalii jest krokiem w kierunku realizacji dwóch celów tureckiego rządu. Pierwszym jest uczynienie z Turcji kraju kosmicznego. Drugim celem jest inwestowanie w państwa Rogu Afryki. Jeśli chodzi o ambicje kosmiczne, to w 2021 r. rozpoczęto realizację zaplanowanego na dekadę programu kosmicznego, w którego celach zapisano m.in. stworzenie portu kosmicznego i rozwój rodzimego systemu satelitarnego.

Własne satelity obserwacyjne i komunikacyjne mają zwiększyć niezależność technologiczną Turcji oraz wzmocnić jej zdolności w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki. Jeszcze bardziej ambitnym celem jest umieszczenie tureckiej sondy na Księżycu, co miałoby zostać zrealizowane w dwóch etapach – najpierw poprzez wykorzystanie zagranicznej technologii napędowej, a następnie przy użyciu całkowicie tureckiej rakiety.

Chociaż od ogłoszenia programu minęły cztery lata, wiele z założonych celów znajduje się na etapie planowania i wstępnych prac przygotowawczych. Jednak są też pierwsze widoczne znaki postępu. W 2024 r. w kosmos poleciał pierwszy Turek. Alper Gezeravcı przez prawie trzy tygodnie przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz rozpoczyna się budowa kosmodromu.

Turcja wspiera Somalię od lat

Tureckie zaangażowanie gospodarcze i polityczne w Somalii również trwa już kilka lat. Tureccy instruktorzy od 2017 r. szkolą somalijskie siły zbrojne. W 2024 r. Turcja sprzedała Somalii 450 karabinków MPT-76. Ponadto Turcja była mediatorem w konflikcie pomiędzy Somalią i Etiopią, po tym jak ta druga podpisała z separatystami z Somalilandu porozumienie o wydzierżawieniu 20 km wybrzeża w zamian za uznanie niepodległości tego regionu.

Połączeniem sfer gospodarczej i wojskowej jest podpisany list intencyjny w sprawie odbudowy somalijskiej marynarki wojennej. Jest to ważna kwestia, ponieważ trwające latami nielegalne połowy w somalijskiej wyłącznej strefie ekonomicznej przyczyniły się do zmniejszenia zasobów ryb do tego stopnia, że lokalni rybacy nie mieli czego łowić, a wielu z nich z braku innych opcji na utrzymanie się, zostało piratami. Są to również wymierne straty dla budżetu państwa.

Turcja ma zrekonstruować somalijską marynarkę wojenną

Na podstawie porozumienia Turcja ma pomóc zrekonstruować, wyposażyć i wyszkolić nową somalijską marynarkę wojenną w zamian za 30 proc. zysku z somalijskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Nie wiadomo dokładnie, jakie wyposażenie otrzyma somalijska flota, ale turecki przemysł stoczniowy jest w stanie wyprodukować wszystkie klasy okrętów wojennych potrzebnych takiemu państwu.

Innym przejawem tureckiego zaangażowania gospodarczego jest podpisane w marcu 2024 r. porozumienie międzyrządowe dotyczące nabycia przez Turkish Petroleum wyłącznego prawa do eksploatacji podmorskich złóż na obszarze około 15 000 km kw. W październiku porozumienie zostało rozszerzone również o poszukiwanie złóż gazu i ropy na lądzie. Także budowa kosmodromu przyczyni się do powstania setek lub tysięcy nowych miejsc pracy w Somalii, a w kolejnych latach będzie przynosiła stałe dochody do budżetu. Ponadto turecka aktywność gospodarcza obejmuje budowę szkół, szpitali i infrastruktury.