Zadbaj o swoje tuje. Przytnij je pod skosem i zobacz co się stanie

Tuja to ulubiony element ogrodu wielu Polaków. Może mieć różne kształt kolumnowy, kulisty, stożkowy czy jajowaty i zachwycać gęstością czy intensywnym kolorem. Tuje zazwyczaj sadzi się, aby tworzyły piękne żywopłoty, ale mogą być także używane jako element kompozycji ogrodowej. Niezależnie od zastosowania wiosna to odpowiedni czas, aby zadbać o ich kształt i kondycję. Jednak, sposób oraz częstotliwość tego zabiegu różnią się w zależności od zastosowania.

Wiosenne przycinanie tui jest niezwykle istotne, ponieważ stymuluje ich wzrost oraz rozwój nowych gałęzi. Kluczowe jest, aby wierzchołki były przycinane pod niewielkim kątem, co pozwala na efektywne odprowadzanie wody deszczowej. Należy unikać zbyt intensywnego przycinania, zwłaszcza w przypadku młodych roślin, gdyż może to prowadzić do ich osłabienia. Dobrym pomysłem nie jest również ścinanie gałązek w deszczowe i wilgotne dni, ponieważ naraża to roślinę na rozmaite choroby grzybicze.