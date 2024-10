Pogromca rosyjskiego lotnictwa w akcji. Pochodzi z USA

Systemy Patriot obok pary baterii SAMP/T stanowią obecnie w zasadzie jedyną formę obrony Ukrainy przed pociskami balistycznymi oraz szybującymi bombami kierowanymi FAB z modułami UMPK.

Ukraina niestety już dawno wyczerpała swoje zapasy rakiet do systemów S-300 i bez ich pozyskania np. z Bułgarii lub Grecji lub jakieś formy druciarstwa pozwalającego na wykorzystanie np. rakiet z Patriota te poradzieckie systemy pozostają bezużyteczne.

Na poniższym nagraniu można zobaczyć rzadki widok odpalenia najprawdopodobniej rakiety PAC-2, ponieważ są one najliczniejsze w Ukrainie. Ponadto mimo niskiej jakości nagrania widać, że rakieta ma dość sporą średnicę w stosunku do wyrzutni. To raczej wyklucza efektor PAC-3 CRI, który ma mniejszą średnicę oraz ma więcej powierzchni sterowych.

Systemy Patriot w Ukrainie

Wszystkie baterie systemu Patriot w Ukrainie poza najnowszym egzemplarzem z Rumuni to wersje z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Ich głównym orężem są pociski PAC‑2 GEM‑T będące głęboką modernizacją starszych pocisków.

Ta miała na celu zwiększenie skuteczności w zwalczaniu celów, w szczególności pocisków balistycznych, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej głowicy odłamkowej. Wprowadzone zmiany obejmowały m.in. montaż nowoczesnego silnika rakietowego oraz udoskonaloną głowicę radiolokacyjną, która teraz lepiej radzi sobie z wykrywaniem obiektów o zredukowanej sygnaturze radiolokacyjnej.

Mimo to metoda naprowadzania pozostała taka sama, co oznacza, że system wciąż jest półaktywny. To stanowi pewną wadę w porównaniu do pocisków PAC-3 MSE/CRI, które posiadają aktywną głowicę radiolokacyjną i są rozwiązaniem "odpal i zapomnij".

Tymczasem w przypadku PAC‑2 GEM‑T i starszych radar kompleksu Patriot musi przez cały czas oświetlać cel aż do momentu trafienia. Taka procedura naraża system na możliwość ataku za pomocą pocisków antyradiolokacyjnych czy zmniejsza jego skuteczność w zwalczaniu wielu celów nadlatujących z różnych kierunków. Pamiętajmy, że radar Patriota jest konstrukcją sektorową o polu pokrycia 120 stopni i teraz optymalną opcją jest korzystanie z dwóch radarów na baterię.

Mimo to stare Patrioty radzą sobie w Ukrainie bardzo dobrze, strącając nawet rosyjską broń hipersoniczną oraz rosyjskie samoloty w miejscach, gdzie są rozstawione. Możliwe, że pokazany na nagraniu Patriot strzelał do właśnie do samolotu, ponieważ dla takich celów zasięg rakiet PAC-2 GEM-T ma wynosić nawet do 160 km.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski