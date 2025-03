Potężne bomby dla Ukrainy. Przekaże je Francja

AASM (Armement Air-Sol Modulaire), znane również jako Hammer, to nowoczesne modułowe bomby kierowane opracowane przez francuską firmę Safran Electronics & Defense. To zaawansowane uzbrojenie lotnicze, które pozwala na precyzyjne rażenie celów z dużej odległości, zwiększając skuteczność uderzeń oraz bezpieczeństwo pilotów.

Eksperci wskazują, że precyzyjne bomby mogą zmniejszyć ryzyko strat w ludziach. Jednak ich skuteczność zależy od warunków pogodowych i jakości danych wywiadowczych, zaznacza Defense Romania. Dodatkowo rosyjskie systemy obrony, takie jak S-400 , mogą stanowić wyzwanie dla AASM. Warto jednak zwrócić uwagę, że tego typu bomby dzięki swojej konstrukcji, są trudniejsze do wykrycia niż większe pociski.

AASM bazuje na klasycznych bombach niekierowanych, które są wyposażane w specjalne zestawy naprowadzania oraz dodatkowy silnik rakietowy. W zależności od wersji, system ten może korzystać z różnych metod naprowadzania – od inercyjno-GPS, przez laserowe, aż po systemy nawigacji wykorzystujące obrazowanie w podczerwieni. Dzięki temu uzbrojenie to może skutecznie razić zarówno cele stacjonarne, jak i ruchome.

Jednym z kluczowych atutów AASM jest jej zasięg. W zależności od konfiguracji bomby te mogą razić cele na dystansie od 15 do nawet 70 kilometrów, co pozwala na atakowanie wrogich instalacji i pojazdów bez konieczności wlatywania w strefę silnie bronioną przez systemy przeciwlotnicze. Dodatkowo ich modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie głowicy bojowej do konkretnej misji – standardowo wykorzystywane są klasyczne głowice od bomb o wagomiarze 250 kg, ale istnieją również warianty o masie 125, 500 i 1000 kg.