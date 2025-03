Mocarstwo zapowiada gospodarkę wojenną. Produkcja sprzętu się przynajmniej podwoi

Francja zamierza też przynajmniej podwoić produkcję uzbrojenia w najbliższych latach. Jak przedstawił to francuski minister obrony Sebastien Lecornu cel ma zostać osiągnięty dzięki współpracy firm z sektora obronnego z podmiotami cywilnymi czego przykładem ma być np. kooperacja Thalesa z firmą EOS czy wykorzystanie do produkcji wojskowej firm z sektora motoryzacyjnego.

Przykładowo firma Dassault Aviation ma produkować od czterech do pięciu samolotów Rafale miesięcznie od 2026 roku podczas gdy aktualne tempo produkcji to dwa egzemplarze. Z kolei produkcja bomb AASM Hammer może zostać w tym okresie nawet potrojona, a produkcja nowoczesnych pocisków przeciwpancernych Akeron MP ma ulec podwojeniu w 2026 roku.

Francja jest obecnie drugim eksporterem uzbrojenia na świecie produkującym w zasadzie wszystko, czego potrzeba. Produkowane przez nich samoloty Rafale należą do jednych z najlepszych maszyn na świecie przeznaczonych zarówno do walki powietrznej, atakowania obiektów naziemnych lub nawodnych, a nawet zdolnych do przeprowadzania ataków nuklearnych.