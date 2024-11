"Jastrzębie" dla Ukrainy. Pochodzą z drugiego końca świata

Twierdzi on, że starsze systemy MIM-23 HAWK wycofane ze służby na Tajwanie trafiły do USA w 2023 roku w celu przekazania Ukrainie. Jest to kontynuacja tropu, o którym pierwsze informował portal Taiwan News . Warto jednak zaznaczyć, że władze Tajwanu zaprzeczają, aby taka umowa miała miejsce.

Oczywiście możliwości zwalczania pocisków Iskander-M bądź ich północnokoreańskich kopii KN-23 nie mogą się równać z Patriotem czy SAMP/T , ale MIM-23 HAWK jest lepszą tarczą antybalistyczną niż nic. W przypadku pocisków MIM-23K/J maksymalny zasięg pocisków zwiększono do 45 km, a pułap przechwycenia do 20 km. Pociski są wystrzeliwane z holowanych lub samobieżnych wyrzutni mieszczących po trzy pociski każda.

Jest to jednak system starej generacji z pociskami z półaktywną głowicą radiolokacyjną. To oznacza, że w nosie pocisku jest tylko odbiornik fal radiolokacyjnych, a emiterem jest radar kierowania ogniem baterii przeciwlotniczej. Musi on oświetlać wiązką cel aż do chwili trafienia, co utrudnia zwalczanie wielu celów (wszystkie obiekty muszą się znajdować w polu widzenia anteny radaru).