Do Ukrainy zostały wysłane mobilne zespoły polskich mechaników - informuje prezes PGZ w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Ich zadaniem jest remontowanie uszkodzonych lub wyeksploatowanych egzemplarzy AHS Krab.

Polska armatohaubica to najliczniejszy samobieżny zachodni system artyleryjski przekazany Ukrainie. Dokładna liczba przekazanych egzemplarzy nie jest znana, ale źródła ukraińskie wskazują, że Polska przekazała 72 Kraby. Dodatkowo w Hucie Stalowa Wola Ukraina zamówiła 54 kolejne armatohaubice wraz z pojazdami towarzyszącymi.

Zniszczenie wartościowej broni stało się jednym z rosyjskich priorytetów, a intensywne walki sprawiły, że – według nieoficjalnych źródeł – nawet co trzeci Krab został do tej pory zniszczony lub poważnie uszkodzony. Tym większe znaczenie ma utrzymanie sprawności pozostałych armatohaubic.

- Nasze mobilne zespoły dysponują możliwościami, by wykonywać prostsze naprawy w warunkach polowych tuż przy linii frontu, a poważniejsze uszkodzenia w zakładach ukraińskich, gdzie naprawiany jest uszkodzony w wyniku działań wojennych sprzęt. Wozy, które wymagają zaangażowania specjalistycznych narzędzi i kompleksowej naprawy, kierowane są do Polski – mówi prezes Chwałek.

Co więcej, Polacy przeszkolili około 100-osobowy zespół ukraińskich mechaników, którzy mogą samodzielnie wykonywać część czynności serwisowych.

Prowadzi to do przyspieszonego zużycia luf i różnych podzespołów, co dodatkowo zwiększa znaczenie sprawnego serwisowania uszkodzonego lub wyeksploatowanego sprzętu.