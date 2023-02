Uszkodzona armata ukraińskiego czołgu T-64BW? Ten tajemniczy element łatwo wymienić

W wojnie nieodłączną kwestią są uszkodzenia sprzętu. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie ukraińskiego czołgu T-64BW, który na pierwszy rzut oka ma uszkodzoną armatę. W rzeczywistości jest to stosunkowo łatwe do naprawienia uszkodzenie przedmuchiwacza. Wyjaśniamy, do czego on służy.