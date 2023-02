Potężne pojazdy Bradley w drodze na front. Do sieci trafiło nagranie

Liczne modyfikacje Bradley’ów zaowocowały m.in. poprawą przedniego opancerzenia. Było to możliwe dzięki zastosowaniu dedykowanego pancerza reaktywnego zdolnego wytrzymać ostrzał armat automatycznych kal. 30 mm bądź granaty z granatników RPG-7. Kolejne ulepszenia, mające usprawnić ochronę tych maszyn spowodowały jednak, że straciły one zdolność pływania. Wynikało to z faktu, że wóz zwiększył masę z 23 t do 27 t.