Potężne czołgi Challenger 2. Ukraińcy już nimi jeżdżą w UK

Wielka Brytania jest pierwszym państwem, które wysłało do Ukrainy nowoczesne wzory uzbrojenia pokroju np. NLAW-a , Starstreaka czy Martleta oraz zaoferowało dostawy nowoczesnych czołgów , zanim zrobiły to USA oraz inne państwa Europy . Do Ukrainy ma trafić 14 sztuk po tym, jak Ukraińscy czołgiści przejdą szkolenie prowadzone na poligonach w Wielkiej Brytanii. Na poniższych zdjęciach widzimy szkolenie przy pomocy pancernej L-ki.

Challenger 2 to daleko idąca modernizacja czołgu Challenger 1 przyjęta do uzbrojenia British Army w 1994 roku. W chwili wejścia do uzbrojenia Challenger 2 był uważany za najlepiej opancerzony czołg świata, który zapracował na ten przydomek bowiem podczas II wojny w Zatoce Perskiej przetrwał bez większych uszkodzeń (optyka była do wymiany) iracką zasadzkę. Brytyjski Challenger 2 otrzymał z różnych kierunków 14 trafień z granatników RPG-7 oraz przeciwpancernego pocisku kierowanego Milan.