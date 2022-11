Wyjątkowy T-62 w Chersoniu. To wariant z czasów Chruszczowa

Czołgi T-62 nawet w wersji zmodernizowanej nie przystają do nowoczesnego pola walki, a warianty z lat. 60 XX wieku tym bardziej. Te czołgi dzisiaj to w zasadzie tylko i wyłącznie 40-tonowa pozbawiona nawet noktowizji czteroosobowa stalowa trumna niezdolna do walki z niczym innym.