SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [31.03.2020]

31 marca zostało wprowadzone nowe obostrzenia dotyczące zachowania podczas epidemii COVID-19. By powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i zmniejszyć ilość możliwych nowych zakażeń od 1 kwietnia będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Za ich złamanie grozi od 5 do 30 tys. zł grzywny. Zobacz, co się zmienia.