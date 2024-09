Nagle wyłonił się z wody. Atomowy okręt Rosjan pokonał 7500 km

– Całkowita długość trasy przejścia wynosiła ponad 4000 mil morskich – czytamy w komunikacie rosyjskiego resortu obrony. Oznacza to, że okręt podwodny Imperator Aleksander III przebył ok. 7500 km na trasie przebiegającej przez wody sześciu mórz arktycznych w trudnych warunkach lodowych.

Imperator Aleksander III to siódmy okręt podwodny projektu 955A Boriej-A, wprowadzony do Floty Pacyfiku Rosji. Prezydent Władimir Putin podczas ceremonii wodowania podkreślił jego strategiczne znaczenie dla rosyjskiej marynarki wojennej, zaznaczając, że maszyna rozpocznie służbę w celu ochrony wschodnich granic naszej ojczyzny.

Okręty klasy Boriej-A mają długość 170 m i szerokość 13,5 m, a ich wyporność wynosi ok. 24 tys. ton. Imperator Aleksander III jest wyposażony w 16 międzykontynentalnych pocisków balistycznych R-30 Buława. Każdy z tych pocisków może przenosić do 10 głowic termojądrowych na maksymalną odległość ok. 9 tys. km, co czyni te jednostki kluczowymi elementami rosyjskich sił nuklearnych. Ponadto okręt wyróżnia się nowoczesnym napędem strumieniowym, który zastąpił klasyczną śrubę napędową, oraz zaawansowanymi systemami zarządzania uzbrojeniem i manewrowania.