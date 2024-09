Rosja grozi atakiem. "Szatan" dotrze do Francji w 3 minuty

Rosja zamierza udzielić ostrej odpowiedzi, używając silniejszej broni – twierdzi Wołodin w odpowiedzi na apel Parlamentu Europejskiego o udzielenie Ukraińcom zgody na używanie zachodniej broni do atakowania celów w Federacji Rosyjskiej . – Nikt nie powinien mieć co do tego złudzeń – przekonywał polityk, podkreślając powagę sytuacji.

RS-28 "Szatan", o której wspomina Wołodin, to trójstopniowa rakieta na paliwo ciekłe charakteryzująca się długością 35,3 m oraz masą równą 208 t. Jest zdolna do przenoszenia od 10 ciężkich do 15 lżejszych głowic jądrowych na odległość 18 tys. km. Jej osiągi pozwalają na rozwinięcie prędkości do 25 tys. km/h, co oznacza, że w sekundę przebywa aż 7 km. Po wystrzeleniu rakieta może funkcjonować w powietrzu przez kilka godzin, a także wykonywać manewry, co znacznie utrudnia jej zestrzelenie przy użyciu systemów obrony antyrakietowej.