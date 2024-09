Niedawno je kupili. Teraz oddają Ukrainie

Nie jest jasne, jakie konkretnie maszyny mają trafić do Ukrainy w ramach wsparcia z Łotwy. CVR(T) to bowiem rozbudowana rodzina brytyjskich lekkich wozów bojowych, którą opracowano na potrzeby brytyjskiej armii na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Do grupy tych pojazdów należą bowiem różne wersje: czołgi lekkie (FV101 Scorpion), niszczyciele czołgów (FV102 Striker), transportery (FV103 Spartan) lub też czołgi lekkie wyposażone w armatę kal. 30 mm (FV107 Scimitar).

Te transportery opancerzone są napędzane jednostką benzynową Jaguar J60, która generuje moc na poziomie 190 KM i rozpędza konstrukcję do 80 km/h. Wewnątrz znajduje się miejsce dla 7-osobowej załogi, która może do obrony lub ataku wykorzystywać karabin maszynowy GPMG kal. 7,62 mm.

Defense Express zauważa też, że do Ukrainy dostarczano w przeszłości również CVR(T) w wersji FV101 Scorpion (ok. 170 egzemplarzy), wobec czego i tej wersji nie można wykluczyć, jeśli chodzi o potencjalne wsparcie Ukrainy z Łotwy. To z kolei sprzęt dysponujący tym samym silnikiem, co CVR(T) w wersji transportowej. Scorpion różni się jednak od niego mniejszą kabiną. Wewnątrz znajduje się bowiem miejsce dla 3-osobowej załogi, zaś uzbrojenie wozu stanowi armata L23A1 kal. 76 mm z karabinem maszynowym L43A1 kal. 7,62 mm.