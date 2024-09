Potężna eksplozja magazynu amunicji w Rosji. Była widoczna z kosmosu

Okazuje się, że ogromny wybuch został zarejestrowany nawet przez NASA, a narzędzia mierzące ruchy płyt tektonicznych wykazały wstrząsy o sile 2,8 w skali Richtera . Są to "wstrząsy odczuwalne przez niewielką grupę ludzi", a ich wystąpienie potwierdza, że Rosjanie przechowywali w tych składach duże zapasy broni i amunicji.

Według informacji przekazanych przez brytyjski dziennik "The Telegraph", w zniszczonym magazynie amunicji mogły się znajdować m.in. północnokoreańskie pociski oraz rosyjskie bomby kierowane.

Najprawdopodobniej chodzi o pociski balistyczne KN-23, które Korea Północna dostarcza Rosji od początku br. Każdy z nich mierzy 7,5 m długości oraz 0,95 m średnicy. Wyróżnia się przy tym wagą 3400 kg, z czego ok. 500 kg przypada na głowicę bojową. Niektóre źródła podają, że w zniszczonych składach Rosjanie przechowywali również podobne, ale już wyprodukowane w ich kraju pociski balistyczne do systemów Iskander. Mają bardzo zbliżone gabaryty (ponad 7 m długości i ok. 0,9 m średnicy).