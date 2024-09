W Rosji zatrząsała się ziemia. Wpłynie na ofensywę Moskwy?

Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu twierdzą, że w magazynach w mieście Toropiec Rosjanie przechowywali rakiety Grad, S-300 i S-400, a nawet pociski balistyczne - Iskander i północnokoreańskie KN-23 . Analitycy z ISW uważają, że zniszczenie tak dużych i cennych zasobów przełoży się na problemy Rosjan. Przypominają sytuację z 2022 r. i ukraiński atak (z wykorzystaniem systemów HIMARS) na rosyjskie składy amunicji zlokalizowane na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, co zmusiło najeźdźców do rozproszenia zapasów i w efekcie spadła efektywność ich logistyki.

Zdaniem analityków ISW ważna będzie ostateczna decyzja Zachodu dotycząca wykorzystania przez Ukraińców broni dalekiego zasięgu do atakowania celów na terenie Rosji. Szczególnie istotne jest w tej kwestii zdanie wahających się mocarstw - Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które dostarczają Ukrainie odpowiednio pociski ATACMS oraz Storm Shadow. Są one w stanie skutecznie razić cele oddalone o nawet kilkaset km, omijając systemy przeciwlotnicze.

Zaatakowany skład amunicji w obwodzie twerskim znajduje się w odległości ok. 500 km od granicy z Ukrainą . Jest to dystans, jaki może pokonać kilka modeli ukraińskich dronów. Niektóre źródła sugerują, że w tym przypadku za celne uderzenie odpowiadał tajemniczy Palyanytsya, projekt opisywany jako połącznie rakiety i drona . Jego specyfikacja nie została nigdy ujawniona przez Ukraińców. Poza tym od dłuższego czasu wykorzystywane są przez nich drony Bóbr i Rubaka oraz UJ-22 Airborne . Specjaliści z ISW są zdania, że dopiero w połączniu z zachodnią bronią będzie to arsenał pozwalający zadać Rosji straty uniemożliwiające jest dalszą ofensywę.

Dla przykładu wspomniane Storm Shadow to pociski manewrujące przystosowane do odpalania z samolotów. Zapewniają nieporównywalnie większą siłę rażenia niż drony. Każdy taki pocisk waży ok. 1,3 t, z czego 450 kg przypada na głowicę bojową BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge) mogącą działać w różnych rybach - klasycznej eksplozji przy uderzeniu, eksplozji w powietrzu bądź eksplozji z opóźnieniem. Dodatkowo są wykonane w technologii obniżonej wykrywalności (stealth). Ich maksymalny zasięg to ok. 500 km.