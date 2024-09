Wielka zagadka. Skąd znali zwierzę, które wymarło miliony lat temu?

Tajemnicze zwierzę z kłami przedstawione na jednej ze skał w RPA może przedstawiać pradawny gatunek, który wymarł miliony lat temu. Tak przynajmniej twierdzi Julien Benoit z University of Witwatersrand w Johannesburgu w RPA. Jego analizy ukazały się na łamach pisma "PLOS ONE" ( DOI: 10.1371/journal.pone.0309908 ).

Na ścianie widnieją różne zwierzęta oraz inne elementy kulturowe związane z ludem San. Wśród przedstawień zwierząt jedno szczególnie zwróciło uwagę Benoita. To sporych rozmiarów stworzenie z kłami zwróconymi do dołu, które nie pasuje do żadnego znanego współczesnego gatunku z tego obszaru.

Benoit zauważył, że głowa namalowanego stworzenia przypomina dicynodonta. To roślinożerne zwierzęta, które niegdyś zamieszkiwały niemal całą Ziemię. Wyginęły jeszcze przed pojawieniem się dinozaurów i na długo przed pojawieniem się pierwszych ludzi w Afryce. Nie ma możliwości, by członkowie społeczności San widzieli na żywo dicynodonta. Skąd zatem wiedzieli o jego istnieniu?

Zachodnie obszary RPA słyną z licznych, dobrze zachowanych skamieniałości, w tym dicynodontów. Benoit analizując sztukę naskalną z Panelu Rogatego Węża doszedł do wniosku, że tajemnicze stworzenie z kłami skierowanymi w dół to artystyczna interpretacja znalezionych skamieniałości dicynodontów.

To dosyć odważna teza, ale istnieją dowody archeologiczne na to, że lud San mógł zbierać skamieniałości i włączać je do swoich dzieł sztuki. Jednak zakres wiedzy rdzennych mieszkańców Afryki na temat paleontologii jest słabo poznany. - Obraz powstał najpóźniej w 1835 r., co oznacza, że ​​ten dicynodont został przedstawiony co najmniej dziesięć lat przed odkryciem naukowym i nazwaniem pierwszego dicynodonta przez Richarda Owena w 1845 r. Malowidło to potwierdza, że pierwsi mieszkańcy południowej Afryki, łowcy-zbieracze z ludu San, odkryli skamieniałości, zinterpretowali je i zintegrowali ze swoją sztuką naskalną i systemem wierzeń – powiedział Benoit.